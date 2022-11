Glória Perez recebe mensagens de apoio após morte de Guilherme de Pádua - Divulgação / HBO

Publicado 07/11/2022 10:50 | Atualizado 07/11/2022 11:01

Rio - Após a morte de Guilherme de Pádua , vários internautas entraram no perfil no Instagram da autora Gloria Perez e deixaram mensagens de apoio a ela nos comentários de sua última foto, que nada tem a ver com o ex-ator.

Daniella Perez, filha de Gloria, foi assassinada por Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, que hoje mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto, em 1992. Na época, o ex-ator e Daniella atuavam na novela "De Corpo e Alma", na TV Globo.

"Guilherme de Pádua morreu, agora ele será julgado de verdade", disse uma pessoa. "Gloria, a Justiça tarda mas não falha", comentou outra seguidora. "Não pagou na lei dos homens, mas hoje pagará na lei de Deus. Entendedores entenderão", disse um internauta. "A justiça dos homens liberou e a de Deus levou", afirmou outra pessoa. "Um homem daquele não podia ficar aqui pagando de bom pastor enquanto uma mãe chora todos os dias", comentou um admirador da autora.

Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste domingo. O assassino de Daniella Perez, que estava atuando como pastor, teve um infarto. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o pastor Márcio Valadão.