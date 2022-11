Bárbara Heck e Eslovênia Marques - Reprodução/Instagram

Bárbara Heck e Eslovênia MarquesReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 21:51 | Atualizado 07/11/2022 21:52

Rio - Ex-participantes do "BBB 22", Bárbara Heck e Eslovênia Marques tiveram um desentendimento após uma suposta brincadeira da gaúcha. No fim de semana, a loira participou de um evento com Laís Caldas e Gustavo Marsengo, que também estiveram na última edição do reality show. Em um vídeo, o casal troca um beijo apaixonado, quando Bárbara dispara: "Ai, duvido que o Lucas faz isso".

fotogaleria

Neste domingo, Eslô se pronunciou sobre o registro ao comentar uma postagem no Twitter, entendendo que a fala da ex-sister teria sido uma alfinetada para seu namorado, Lucas Bissoli. "Poderia parar de focar no relacionamento alheio e cuidar do seu, né? Acredite: faz e faz muito bem feito (risos)", declarou a modelo.

Poderia parar de focar no relacionamento alheio e cuidar do seu, né

Acredite: faz e faz mto bem feito hehehe — Eslô Marques (@eslomarques) November 6, 2022

Com a repercussão do vídeo, Bárbara foi aos Stories do Instagram, nesta segunda-feira, para encerrar a confusão, afirmando que a brincadeira não teria passado de um mal-entendido. "No meio de umas brincadeiras que estavam fazendo, rolou um beijão e eu, sempre com os meus comentários, que são brincadeira, mas que, às vezes, são mal-interpretados, citei 'Eslu', porque lembrei dos outros casais do 'BBB'. Ainda bem que não citei 'Jadré' (Jade Picon e Paulo André) porque se não seria um escândalo", começou a influenciadora.

"Eu só brinco com quem eu gosto. Estava rolando um beijão e falei, sei lá, 'chupa Eslu', colocando uma pilha. Daí já falaram para a Eslô. Já mandei uns áudios para ela. Eu só implico com quem eu gosto. Eu não cito nomes de pessoas que não me dou bem ou não tenho intimidade. Já falei com a principal pessoa que eu tinha que falar, que é a Eslô. Se ela ficou chateada, falei com ela, já expliquei, pedi desculpas", finalizou.