Perlla e Patrick Abrahão - Divulgação

Perlla e Patrick AbrahãoDivulgação

Publicado 07/11/2022 18:47

Rio - Perlla desabafou, nesta segunda-feira (7), sobre o afastamento de alguns amigos após a prisão de seu marido, Patrick Abrahão, em 19 de outubro. O empresário foi preso numa operação contra um esquema de pirâmide na rede da criptomoeda e, segundo a Polícia Federal (PF), ele está sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

fotogaleria





A cantora, "Neste momento, a gente tem visto todo mundo. A gente está de olho em quem é quem, quem está e quem não está. Agora é a peneira. Estou amando essa peneira. A gente vê quem é de verdade. Isso é bom, importante. Existem momentos na vida em que a gente percebe que pode contar com alguns, não todos. Nossa casa pode viver cheia, mas aqueles que a gente precisa deitar no ombro, conversar e estar junto, literalmente eu conto numa mão. Agradeço a Deus por essas pessoas. Também não vou expor quem não faz, não critico", começou ela.A cantora, que se casou com Patrick em junho , relembrou das críticas que recebeu pelo namoro repentino e o casamento com um ano de relacionamento. "Muito em breve, muitas coisas vão acontecer de melhor. E a gente continua aqui de pé. Para aqueles que querem que a gente esteja caído, derrotado, a gente continua fazendo as mesmas coisas de vida, família. E a gente está junto de verdade, isso é maravilhoso. Muita gente falou que era mídia, que não tinha sentimento. É nesse momento que a gente mostra que tem que ser muito forte", completou.

Perlla também destacou essa é apenas mais um das dificuldades que enfrentou em sua vida pública. "Eu tenho resiliência. Todo mundo conhece minha história, já sabe por tantas coisas que passei. Minha força vem do Senhor. A sabedoria, quando não tenho, peço a Deus. Quando falta, eu sei onde buscar. Eu já errei muito. Teve época em que eu vinha para a internet para bater, falar, acusar, desabafar.... era um momento meu. Eu me orgulho muito da Perlla de 2022. Ela amadureceu, apanhou muito, mas tem crescido muito em Deus. Pra todo mundo tem jeito, solução. Deus é bom", disse.



A cantora avisou ainda que vai pretende deixar de seguir alguns perfis em sua rede social. "Estou fazendo uma limpa no meu Instagram, tirando muita gente que estava aqui para ter o '@perlla' como amiga. Só vai ficar aqui realmente quem estiver. É preciso. Está sendo separado o joio do trigo. O joio está oco, e tem muita gente assim, que não tem compaixão. E a cara não arde", afirmou ela, fazendo referência à uma parábola bíblica.



Por fim, Perlla ressaltou que faz visitas ao marido na prisão e aguarda pela conclusão justa do caso. "Que a justiça seja feita e cada um pague pelos seus atos. Enquanto isso, permanecemos na fé, na esperança e no amor. Vou continuar orando, visitando e sendo o que fui chamada para ser, que é auxiliadora idônea, aquela que precisa ser forte neste momento", concluiu ela, citando outra passagem bíblica.