Gabriela Prioli e AnittaReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 16:09

Rio - Amiga próxima de Anitta, Gabriela Prioli já se envolveu em uma situação inusitada na casa da cantora. Durante um bate-papo com Tiago Abravanel em seu programa "À Prioli", na CNN Brasil, a advogada de 36 anos relembrou o dia em que precisou escapar de uma "semi-suruba" na mansão da artista, no Rio de Janeiro.

"Na primeira vez que eu dormi na casa da Anitta, eu escapei de uma semi-suruba. Eu estava dormindo lá sozinha, o meu marido nem estava lá, e eu não sou da suruba. Mas a questão foi: começaram a entrar pessoas ali no quarto que eu estava dormindo, e a única coisa que eu pensava era: 'Deus me tira daqui'. Eu só tinha um dorflex, eu tomei ele e pensava: 'Me faz dormir, por favor, por favor'", relatou a apresentadora, que está grávida de sua primeira filha com o DJ Thiago Mansur.

No entanto, o medicamento não fez efeito e Gabriela contou como fez para se livrar da comemoração íntima que estava prestes a acontecer. "Não, não dormi. No fim, eu dei uma de tia chata, levantei e falei: 'Vamos parar com isso aqui' e pronto", disse a loira.



Apesar do constrangimento, Gabi e Anitta seguiram grandes amigas e a advogada chegou a convidar a Poderosa para ser madrinha de sua filha. A apresentadora da CNN Brasil anunciou sua primeira gravidez em junho deste ano: "Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente", declarou ela, na ocasião.