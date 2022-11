William Bonner e Fátima Bernardes se encontram em caminhada com parceiros e filho - Reprodução/Instagram

Rio - William Bonner e Fátima Bernardes deram aula de maturidade neste domingo (6). Os jornalistas, que foram casados por 26 anos, se encontraram em uma caminhada junto com os novos parceiros. O registro do momento foi compartilhado pelo namorado da apresentadora do 'The Voice Brasil', o deputado federal Túlio Gadêlha, e é possível ver a atual mulher do âncora do 'Jornal Nacional', a fisioterapeuta Natasha Dantas, além de amigos.

Um dos trigêmeos de Willian e Fátima, Vinícius Bonner, de 25 anos, também se exercitou em família. Além dele, os apresentadores também são pais de Beatriz, e de Laura, que hoje vive na França.



"E quando todo mundo se encontra na caminhada", escreveu Túlio, que começou a namorar Fátima em 2017. Por sua vez, Bonner e Natasha se casaram em 2018.