Igor Rickli fala sobre casamento aberto com Aline Wirley

Publicado 07/11/2022 19:04

Rio - Conhecido por atuar na novela "Gênesis", da RecordTV, o ator Igor Rickli assumiu ser bissexual, nesta segunda-feira. Em postagem no Instagram, o artista ainda revelou que mantém um casamento aberto com a cantora Aline Wirley, que integrou o grupo Rouge.

"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos pra manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós", começou o ator, na legenda de uma foto em que posa com a esposa.

Em seguida, Igor seguiu descrevendo o relacionamento do casal, que selou a união em 2015. "Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", completou ele, que é pai do pequeno Antônio, de 5 anos, fruto do casamento com a atriz.

