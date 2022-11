Aguinaldo Silva - Reprodução internet

Publicado 07/11/2022 22:47

Rio - A morte do ex-ator Guilherme de Pádua segue entre os assuntos mais comentados das redes sociais e até Aguinaldo Silva decidiu se pronunciar. Em postagem no Twitter, o autor deixou bem claro que não está triste com o falecimento do pastor condenado pelo assassinato de Daniella Perez, filha de Gloria Perez.

"Não vou dizer 'quem aqui faz aqui paga', porque alguns fazem e não pagam e, no caso de Guilherme de Pádua (foto), sua dívida era impagável. Mas sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde", declarou o dramaturgo, nesta segunda-feira.

Não vou dizer "quem aqui faz aqui paga", porque alguns fazem e não pagam e, no caso de Guilherme de Pádua (foto), sua dívida era impagável. Mas sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde. pic.twitter.com/OLKox0awbJ — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) November 7, 2022

Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na noite deste domingo. O assassino de Daniella Perez, que estava atuando como pastor, teve um infarto. A informação foi confirmada pela Igreja Batista da Lagoinha.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o pastor Márcio Valadão.