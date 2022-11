Juliette - Reprodução/Instagram/Alex Santana

JulietteReprodução/Instagram/Alex Santana

Publicado 07/11/2022 21:02

Rio - Juliette Freire pegou os fãs de surpresa, nesta segunda-feira, ao surgir com um look arrasador em um ensaio fotográfico. Nos cliques publicados no Instagram, a cantora empina o bumbum enquanto posa com body cavado preto e meia-calça transparente.

fotogaleria

Não demorou muito até que fãs e amigos da artista enchessem a campeã do "BBB 21" de elogios pelas fotos em que mostra o corpo cheio de curvas. "Muito, muito linda", escreveu Anitta. "Musa", disse a ex-BBB Vivian Amorim. "Gostosa!", disparou Mari Gonzalez. "Misericórdia, que mulher bonita", babou uma seguidora.

Confira: