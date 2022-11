Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Cintia Dicker Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2022 17:25 | Atualizado 08/11/2022 17:25

Rio - Vivendo a reta final de sua primeira gestação, Cintia Dicker desabafou nesta terça-feira sobre as dificuldades enfrentadas nesse período. Esperando por Aurora, fruto do relacionamento com o surfista Pedro Scooby, a modelo tem dividido com os seguidores cada etapa da gravidez.

fotogaleria "Chegando na 31ª semana, dor nas costas, dificuldade para dormir e o peso estão BABADO! Os chutes então! E AMO mais que tudo, Aurora", escreveu.

Apesar da bebê ser a primeira filha da modelo, Pedro Scooby aguarda a chegada da quarta herdeira. O surfista já é pai de Dom, Bem e Liz, frutos do antigo casamento com Luana Piovani.