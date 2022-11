Gustavo Corasini volta à escola e ao trabalho após acidente - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2022 15:37

Rio - Gustavo Corasini voltou ao trabalho e à escola, nesta semana, após receber alta hospitalar em setembro. A notícia foi dada pela mãe do artista, Fernanda Corasini, através do Instagram, nesta terça-feira. O ator, intérprete da versão mirim de Tadeu no remake de "Pantanal", da TV Globo, foi atropelado no dia 23 de agosto quando estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora. O amigo que estava com o ele, Eduardo Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu.