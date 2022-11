Virgínia Fonseca exibe ’tentativas de fotos de passaporte’ de Maria Flor e Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2022 13:13

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar com os seguidores suas tentativas de fotos para os passaportes das filhas, Maria Alice, de 1 ano de idade e Maria Flor, que é recém-nascida. No Instagram, a influenciadora de 23 anos compartilhou os cliques das meninas, frutos de seu casamento com o cantor Zé Felipe, e pediu para que os seguidores não rissem dos registros que, segundo ela, não haviam "dado certo".

"Tentativas de foto para passaporte! Não ri, [mas] nenhuma deu certo", escreveu a influencer na legenda da fotografia das filhas.

Nos comentários da publicação, seguidores se derreteram com o registro das pequenas. "A carinha mais fofa gente", elogiou uma internauta. "O cabelinho da Flor repartido", pontuou outra, divertida. "Coisas preciosas!", disse uma fã. "Lindas demais!", opinou outra.