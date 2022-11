Anitta fala sobre dança sensual na frente de política conservadora - Reprodução de vídeo

Publicado 08/11/2022 10:16

Rio - Anitta, de 29 anos, se divertiu ao relembrar sua apresentação no prêmio “Los 40”, em que sensualizou junto à política Isabel Diaz Ayuso, a conservadora de direita mais famosa da Espanha. No programa "La Resistencia", apresentado por David Broncano, a Poderosa disse que tudo foi um grande mal-entendido e que só soube quem era a política após o vídeo de sua performance viralizar.

"Mas você pensava que era quem? Alguma cantora?", perguntou o apresentador. Eu tenho uma publicitária muito boa aqui na Espanha. Eu disse: 'Bem, eu não tenho tempo'. Eu tinha um prêmio em Nova York no dia anterior, eu não podia ensaiar, eu cheguei aqui quase na hora da premiação. Aí eu falei: 'Olha, deixa eu, a luz e Deus que estamos bem'", explicou Anitta. "Eu disse à minha publicitária: 'Eu quero dançar com as pessoas, com quem estiver aqui sentado'. Aí minha publicitária me disse que havia uma garota muito legal, que as pessoas a amavam muito", continuou.

Logo depois, Brocano surpreendeu Anitta ao citar o presidente da república, Jair Bolsonaro. "Na verdade não, ela poderia ser perfeitamente a filha do Bolsonaro", disse o apresentador, que completou: "Se Bolsonaro tivesse uma filha na Espalha, ela seria Ayuso". A cantora, então, comentou que se confundiu com o significado da palavra 'comunidade'. Ela não sabia que poderia ser 'prefeitura'. "Eu pensei que ela estava se referindo a uma comunidade do Facebook", revelou a artista.

David tirou sarro da situação. "Ela é uma das políticas mais poderosas da Espanha que de repente cheirava sua bunda, que tinha cheiro de primavera. Claro, foi incrível".

