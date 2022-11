Bárbara Evans lamenta noite longe da filha, Ayla - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans lamenta noite longe da filha, AylaReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2022 09:53 | Atualizado 08/11/2022 09:53

Rio - Bárbara Evans, de 31 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira, para lamentar a primeira noite que passou longe de sua filha, Ayla, fruto do relacionamento com Gustavo Theodoro. No Instagram, a modelo declarou que sente-se insegura em estar distante da primogênita, que tem apenas 7 meses de vida.

fotogaleria

"Primeira noite longe dela. Coração apertadinho. Não vejo a hora de te ver, meu amor. A mamãe está morrendo de saudades. Te amo mais que tudo nesse mundo!", escreveu Bárbara na legenda de uma imagem onde Ayla aparece usando um vestido amarelo, com as mãozinhas sobre o volante de um carro.

Anteriormente, a modelo havia usado os stories para explicar o motivo de sua viagem aos seguidores. "Vou para São Paulo, conexão Rio, para resolver o problema do meu visto. O consulado americano liberou o visto do meu marido, da minha filha e não liberou o meu. Então, estou indo lá que eles te pediram uma entrevista presencial. Estou indo ao Rio só para fazer isso e amanhã já tenho que estar em São Paulo", disse na ocasião.

"Amanhã já estarei em São Paulo, porque temos prova do terno do Gustavo. E quarta-feira (9) tem a minha prova final do vestido, com maquiagem, cabelo... O vestido da Ayla também a gente vai provar", acrescentou ela, detalhando os preparativos para sua cerimônia de casamento.