Carlinhos Maia manda buquê de rosas para o ex-marido, Lucas Guimarães, em sua estreia como apresentador de podcast - Van Campos / Ag. News

Publicado 08/11/2022 07:48

Rio - O influenciador digital Carlinhos Maia enviou um buquê de rosas vermelhas para o ex-marido, Lucas Guimarães, durante a gravação de um podcast nesta segunda-feira. Carlinhos e Lucas ficaram juntos por quase 13 anos. Eles oficializaram a união em 2019. O casal anunciou a separação há cerca de duas semanas.

Carlinhos mandou flores para Lucas por conta da estreia dele como apresentador do "Podcats". "Eu sou seu maior fã e fico feliz que mais pessoas vão conhecer o seu talento e carisma", disse o influenciador no cartão. As Gêmeas Lacração e MC Loma, que eram as convidadas do programa, se emocionaram com o gesto. "Que lindo. Volta", disseram.