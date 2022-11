Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 19:50

Rio - O ano de 2022 ainda não acabou, mas Rafa Kalimann revelou para os seguidores nesta segunda-feira que está trabalhando nos projetos do próximo ano. Em uma postagem no Instagram, a influenciadora de 29 anos mostrou o look usado em um almoço no qual planejou as metas para 2023.

fotogaleria "Um almoço cheio de ideias e planos. Eu não sei se é o fato de estar tão conectada espiritualmente ou maturidade, fases da vida, não sei...sei que estou com uma fé danada, cheia de ideias e com muita coragem e ousadia pra planejar meu próximo ano. Estou pronta pra fazê-lo acontecer sem medo, olhando lá na frentes criando o novo...novos negócios, projetos, novas Rafas, histórias, estilos...enfim, sai desse almoço pensando se já posso montar minha árvore de natal. O que vocês tem esperado pro próximo ano? Já pararam pra pensar ou escrever?", questionou.

O ano que está acabando trouxe para a influenciadora um novo amor. Durante o show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, que ocorreu em agosto, Rafa Kalimann e José Loreto tornaram público o namoro.