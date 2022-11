Boninho e Ana Furtado - Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 18:04 | Atualizado 07/11/2022 23:04

Rio - No último dia de viagem para Miami, Boninho postou um vídeo, nesta segunda-feira (7), no qual se declarava para a esposa, Ana Furtado. A apresentadora, de 49 anos, estava jantando com o marido, de 61, quando ele começou a gravar e perguntou o que ele queria.

O diretor da TV Globo respondeu entusiasmado: "Ela quer saber o que eu quero. Eu quero dizer que eu amo essa mulher que está comigo", se declarou. E continuou: "Último dia de Miami, mas nossa paixão continua, o passeio continua, nossa vida continua". Neste momento, a câmera se volta para Ana que responde: "Em qualquer lugar desse planeta". O casal está junto desde 2000 e tem uma filha,Isabella Oliveira, de 15 anos.

Na legenda, escreveu: "Todo dia é um lindo dia ao lado dessa mulher incrível que eu amo. Poder ser em qualquer lugar do mundo, pode ser o mais simples, uma festa, tanto faz! Como é bom estar com minha paixão", e recebeu muitos elogios nos comentários. A atriz Helga Nemeczyk escreveu: "Que amor", e acompanhou as mensagens de muitos internautas e fãs do casal. Recados como: "Lindos para todo o sempre, que Deus os abençoe muito, é muito lindo de ver esse amor verdadeiro", "Vocês são incríveis, adoro vocês, parabéns pela parceria" e "Meu casal global predileto! Amo vocês" foram os mais vistos.