Viih Tube mostra barriguinha da primeira gestação ao posar nua - Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra barriguinha da primeira gestação ao posar nuaReprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 22:26

Rio - Grávida de sua primeira filha, Viih Tube encantou os seguidores ao posar nua durante um banho, mostrando a barriguinha discreta da gestação. "Eu e você", escreveu a influenciadora, na legenda da postagem feita no Instagram, na noite desta segunda-feira.

fotogaleria

Em pouco tempo, fãs e amigos da ex-BBB encheram os comentários de elogios para Viih Tube: "Lindas", disse Tamy Contro. "Perfeita! Mamãe do ano", disparou uma seguidora. O ex-BBB Eliezer também se derreteu pela namorada e pela filha: "Amores da minha vida", declarou ele.

A gestação de Viih Tube foi anunciada no dia 20 de setembro. "Sim, estou grávida, vamos ter um bebê Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Eu me sinto tão segura vivendo isso com o Eli, eu já consigo imaginar quantos momentos lindos vamos viver nos 3, eu me sinto tão em paz agora, tão completa!", declarou a atriz, na ocasião.

Confira: