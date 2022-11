Raul Gazolla é viúvo de Daniella Pezez, assassinada por Guilherme de Pádua - Reprodução

Raul Gazolla é viúvo de Daniella Pezez, assassinada por Guilherme de Pádua Reprodução

Publicado 08/11/2022 21:08 | Atualizado 08/11/2022 21:10

"Ontem foi o enterro do assassino da Dani. O pastor que rezou a missa disse que ele não era um monstro. Não sei que nome dar para uma pessoa que mata uma menina de 22 anos com 18 facadas, 15 no coração e 3 no pescoço. Se ele não é um monstro, temos que arranjar uma palavra mais forte", começou ele.



"Fiquei pensando sobre a justiça divina, que tarda, mas não falha. Ele foi condenado a 29 anos de prisão, mas cumpriu menos de 6, e o resto ficou em liberdade e foi ser pastor. Agora, aos 53 anos, ele morreu. A média de vida do brasileiro é de 80 a 85 anos. Então, ele foi condenado à morte, sim, porque ele perdeu, no mínimo, 30 anos de vida, em que poderia ter ficado aqui tentando implantar suas mentiras nas pessoas que o seguem e acreditam nele", concluiu.



Em 1990, Raul e Daniella iniciaram um relacionamento sério e no mesmo ano noivaram e se casaram. No dia 28 de dezembro de 1992, a atriz foi assassinada pelo ex-ator Guilherme e Paula Thomaz, mulher dele na época, com 18 facadas. Os atores faziam par romântico na novela "De Corpo e Alma", de Gloria Perez, mãe de Daniella. Os assassinos foram condenados a 19 anos de prisão, mas só cumpriram 6, sendo soltos em 1999 por bom comportamento. Após sair da prisão, Pádua virou pastor.

A tragédia o abalou profundamente Raul Gazolla, o fazendo se isolar por um tempo do trabalho e da convivência social. O ator desenvolveu depressão, pânico e ansiedade, e conseguiu melhorar após alguns anos de terapia e tratamento psiquiátrico.