Juliana Lacerda lamenta morte de Guilherme de Pádua nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 08/11/2022 09:12 | Atualizado 08/11/2022 09:18

Rio - Juliana Lacerda, a viúva de Guilherme de Pádua, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para prestar uma homenagem ao ex-ator, que morreu no último domingo, aos 53 anos de idade, em decorrência de um infarto. No Instagram, a mulher publicou um longo texto em defesa do marido, que foi condenado por assassinar a atriz Daniella Perez em 1992.

"Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura, em todos os sentidos, e o melhor: ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais. Está ao lado do pai, e agradeço por ter morrido em meus braços, porque pude me despedir muito de você", iniciou Juliana na legenda de uma foto em que os dois aparecem juntos, brincando em um balanço. "Seu sofrimento e julgamento das pessoas acabaram, meu amor. Fique em paz agora. Você não sentiu dor e só dormiu em meus braços. Já, já, a gente se encontra e espero que seja breve, porque não sei se conseguirei estar aqui sem você. Outro homem igual ou melhor que você jamais irá ter nessa Terra, então, me espere aí no céu, porque vou ser sua eterna esposa", acrescentou a viúva.

Nos stories, Juliana continuou o desabafo e alegou que não quer pena de ninguém, apenas homenagear o marido. "Ele foi feliz. Foi muito feliz. Nesses seis anos em que estivemos casados, ele foi muito feliz, mais do que a maioria das pessoas desse mundo todo. Eu fui mulher suficiente para fazê-lo feliz, e ele foi homem suficiente para me fazer feliz", disse. "Só Deus sabe o tanto que ele me fez bem e eu fiz bem a ele. Não preciso mostrar para ninguém. Vai ficar aqui, só Deus sabe das coisas, vocês não sabem de nada. Só Ele sabe o que aconteceu entre nós, e o que estou passando agora", disparou.

