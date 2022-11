Cercada de seguranças, Lorde desembarca no Rio para show

Rio - A cantora Lorde, de 26 anos, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta segunda-feira. A artista se apresentou no festival Primavera Sound, em São Paulo, no domingo. Nesta terça, Lorde faz show no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade.

Lorde chegou à cidade usando máscara de proteção contra a covid-19, óculos escuros, fones de ouvido e moleton. A cantora também estava cercada de seguranças. Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, mais conhecida como Lorde, começou a fazer sucesso aos 13 anos com canções como "Royals" e "Tennis Court".

