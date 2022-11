Ana Maria Braga celebra aniversário de filha - Reprodução Internet

Ana Maria Braga celebra aniversário de filhaReprodução Internet

Publicado 08/11/2022 17:39

Rio - Ana Maria Braga usou suas redes sociais, nesta terça-feira (8), para comemorar o aniversário de 39 anos de sua filha Mariana Maffei. Fruto do relacionamento da apresentadora com Eduardo de Carvalho, Mariana não leva uma vida pública como a da mãe. Na legenda, Ana escreveu: ""Declare a seus filhos que eles não estão no rodapé de sua vida, mas nas páginas centrais da sua história” Escolhi essa frase do Augusto Cury para declarar o meu amor para a minha Maricota que hoje está de aniversário. Parabéns, filha. Sinto orgulho de você, da família que você construiu e da sua história. Te levo sempre comigo, assim como nos levamos nos nossos nomes. Te amo"

Mariana respondeu a publicação da mãe emocionada: "Lágrimas que só você sabe tirar de mim. Puro amor te amo eternamente. Sou eu quem tenho o maior orgulho do mundo por ser sua filha." Nos comentários, amigos da apresentadora, fãs e outras celebridades desejaram felicidades para a moça. Internautas deixaram mensagens de comemoração e mandando boas energias. Um seguidor escreveu: "parabéns Ana pela filha linda que você criou e tem! Feliz aniversário Mariana", outro disse: "Parabéns pra sua filha Ana, que Deus abençoe com muita saúde linda igual a mãe!", e mais um fã comentou: "Felicidades a ela. ... filhos despertam o melhor que há em nós."