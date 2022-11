Mateus Carrieri participou do podcast ’Não é Nada Pessoal’ - Reprodução/Youtube

Mateus Carrieri participou do podcast ’Não é Nada Pessoal’Reprodução/Youtube

Publicado 08/11/2022 15:57

Rio - Mateus Carrieri revelou em entrevista ao podcast "Não é Nada Pessoal" que enfrentou um câncer de tireoide aos 30 anos e um problema na próstata no ano passado. O ator de 55 anos contou que descobriu a primeira doença durante a realização de um exame de rotina.



"Eu vendia saúde! O médico pediu os exames da tireoide de rotina, apareceu um nódulo, fiz a biopsia e deu. Mas foi tranquilo, não me senti doente em nenhum momento. Poderia ter ficado dez anos com aquilo e quando eu descobrisse, já seria tarde. Dei sorte", disse. "Comecei a tomar um remédio que todo mundo que tem problema na tireoide, toma, para repor os hormônios. Eu tomo esse remédio há mais de vinte anos. Não me senti doente, o câncer não me impactou", completou.

O ator explicou que sofreu uma mudança em sua rotina após a descoberta do problema na próstata. "Mexe na qualidade de vida. Não tive problema de impotência, não precisei tirar a próstata. Mas para quem tem problema de próstata, em que chega a uma certa idade em quase todos os homens tem alguma coisa. Existe aquele sintoma de querer fazer xixi toda hora, e isso vai minando sua qualidade de vida. Começa a mexer com a cabeça, também. Você dorme mal, você passa a evitar viagens mais longas, porque você vai ter que parar pra fazer xixi. Você quer sentar no avião perto do banheiro. Isso me pegou um pouco!", relatou.

"A quantidade de remédios que você toma diariamente, e alguns você passa a tomar pro resto da vida. A idade chega! É muito louco isso. Eu percebi isso muito com os 40, com 50 também, e alguns probleminhas que começam a aparecer na vida da gente… Problema de próstata, colesterol, minha mãe morreu do coração, meu pai já colocou stent. Então, eu comecei a perceber que se não me cuidasse, a aparência bela não ia adiantar se eu não tivesse saúde", concluiu.