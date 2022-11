Jean Wyllys critica Claudia Leitte - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2022 13:33 | Atualizado 08/11/2022 13:59

Rio - Jean Wyllys criticou Claudia Leitte através do Twitter, nesta segunda-feira, após a cantora se envolver em uma polêmica durante uma micareta em Salvador, na Bahia, no último fim de semana. O ex-BBB e ex-deputado federal comentou a atitude da artista, que não se posicionou politicamente e foi recebida com vaias e um coro de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula" em sua apresentação.

"Amada Claudia Leitte, você é uma cantora branca cuja música parasita a herança cultural africana em vários momentos; você faz muito dinheiro numa festa pagã - o carnaval; logo, seu apelo a Deus soa como hipocrisia e oportunismo. Para ser coerente, vire cantora gospel", escreveu no Twitter, em resposta a uma matéria do Estadão.