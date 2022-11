Arthur Aguiar - Lucas Ramos / Ag. News

Arthur AguiarLucas Ramos / Ag. News

Publicado 08/11/2022 12:29

Rio - Parece que Arthur Aguiar, de 33 anos, não superou o fim de seu casamento com Maíra Cardi. Ao ser questionado sobre um novo affair, o ator surpreendeu ao dizer que pretende reatar o relacionamento com a empresária, mais uma vez. Vale lembrar que o último término dos dois aconteceu em outubro deste ano.

"Eu não desisti de reconquistar a minha família, minha mulher", disse o campeão do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, ao colunista Léo Dias, do Metrópoles. Entre idas e vindas, a influenciadora e o cantor estavam juntos desde 2017. O casal subiu ao altar com apenas cinco meses de relacionamento e da união nasceu Sophia, que atualmente tem quatro anos.

A última reconciliação do casal ocorreu em outubro de 2021. Na época, a coach afirmou que a relação chegou ao fim pois o cantor era abusivo e tinha a traído diversas vezes. Em outubro deste ano, Maíra revelou para os fãs através do Instagram que o casamento com Arthur havia chegado ao fim novamente. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos". O ator também falou sobe a separação em sua rede social. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família".