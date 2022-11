Izabel Goulart mostra sua fantasia de Halloween - Reprodução Internet

Publicado 08/11/2022 13:55

Rio - A modelo Izabel Goulart, de 38 anos, deixou seus seguidores do Instagram babando ao postar sua fantasia de Halloween. No vídeo, a top model aparece usando um look todo de couro e bem provocante.

"Nunca é tarde para o Halloween. Quem sou eu?", perguntou na legenda. A modelo usou a música "Tainted Love", de Marilyn Manson como trilha sonora de seu vídeo.

Izabel Goulart tem 38 anos e está noiva do jogador de futebol Kevin Trapp, de 31. Os dois estão juntos desde 2015 e anunciaram o noivado em julho de 2018.