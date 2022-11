Luciano Szafir compartilha sessão de fisioterapia após cirurgia no quadril - Reprodução / Instagram

Publicado 08/11/2022 12:15 | Atualizado 08/11/2022 12:27

Rio - Luciano Szafir usou as redes sociais, na segunda-feira, para compartilhar registros de sua sessão de fisioterapia após enfrentar uma cirurgia de artroplastia total no quadril. No Instagram, o ator de 53 anos publicou uma imagem onde aparece se exercitando em uma piscina e contou aos seguidores que depois da intervenção cirúrgica, sente-se mais esperançoso.

"Dia de fisio! Como é bom voltar à ativa", iniciou Luciano na legenda da publicação. "Ainda estou me recuperando da cirurgia. Estava muito apreensivo, mas agora minha esperanças de voltar a ter uma vida sem dor foi renovada. Gratidão por mais um dia de progresso", comemorou.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para enviar mensagens de carinho ao artista. "Boa sorte! Tudo isso vai passar", escreveu uma internauta. "Deus o proteja!", desejou outra. "Melhoras, irmão!", disse um usuário. "Muito bom te ver a caminho da recuperação total!", vibrou uma fã.

Na última quarta-feira, Luciano precisou passar pelo procedimento cirúrgico no quadril para tratar um quadro de artrose avançada. De acordo com o ortopedista Marcelo Godoi Carvalho, responsável pelo tratamento do ator, as dores causadas pela doença acabaram limitando os movimentos do artista, que precisou colocar uma prótese.

"O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia, retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso de Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje, fizemos a substituição no lado direito. No próximo dia 30, faremos o esquerdo", esclareceu na ocasião.

