Ludmilla e Travis Scott participam de festa de Ronaldinho GaúchoReprodução do Instagram

Publicado 08/11/2022 09:37

Rio - Ludmilla, de 27 anos, participou de uma festa organizada por Ronaldinho Gaúcho, na madrugada desta segunda-feira. A cantora celebrou o encontro com o ex-jogador e compartilhou um clique, no Instagram Stories, em que aparece abraçando o craque. "Te amo, lenda", escreveu. Ela também publicou uma imagem em que surge ao lado do rapper americano Travis Scott. "Segunda sem lei".

Travis estava bem à vontade na festa e usava uma camisa do Brasil autografada por Ronaldinho. Vale lembrar que o rapper veio ao Brasil para se apresentar no festival Primavera Sound, que aconteceu no último final de semana, em São Paulo.