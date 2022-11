Após exibir novo visual, Guito recebe elogios dos fãs - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2022 14:57

Rio - Guito, de 38 anos, se despediu de vez do visual de Tibério, seu personagem na novela "Pantanal", da TV Globo, que chegou ao fim em outubro. Após tirar o bigode, o ator e cantor surgiu com o cabelo mais curto em um vídeo publicado no Instagram, na tarde desta terça-feira.

"O que achou do meu irmão mais novo aí?", brincou o artista na legenda. Os fãs de Guito teceram vários elogios a ele através dos comentários. "Lindo de qualquer forma", afirmou um. "Gato demais. Acelerou meu coração", disse outro. "Simplesmente lindo", reagiu um terceiro.