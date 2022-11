Maíra Cardi empresta vestido pra filha - Reprodução Internet

Publicado 07/11/2022 20:06 | Atualizado 07/11/2022 20:09

Rio - Maíra Cardi compartilhou no seu Instagram, nesta segunda-feira (7), uma situação inusitada que viveu pela filha, Sophia, de quatro anos. A influenciadora está passando por uma dedetização em sua casa e resolveu passar alguns dias em um hotel de luxo com seus filhos, sua mãe, e até mesmo a mãe de Arthur Aguiar, seu ex-marido.

A situação engraçada ocorreu no caminho indo para o hotel, Sophia se sentiu incomodada com as roupas que usava e com o cinto de segurança. Com falta de outra opção, Maíra tirou seu próprio vestido para a filha usar, a deixando pelada no carro durante a viagem, e se cobrindo apenas com um cobertor. Ela explicou em vídeo nos seus stories: "Ela não queria colocar o cinto de jeito nenhum e não tinha o que fazer. A roupa dela era de barriga de fora e estava incomodando. O que eu fiz? Tirei a roupa, vou pelada até lá. Coloquei o cobertor aqui para ninguém me ver."

A musa chegou ao destino e mostrou o quarto de hotel que ficaria, e voltou aos stories para corrigir uma fala errada. Maíra brincou que precisava sair das redes sociais para trabalhar e "pagar o hotel, que é bem caro", mas retornou agradecendo ao ex-marido pelo carinho: "Eu pago minhas contas, cuido dos meus filhos, faço os rolês que não são baratos, vou para hotel caro, porém este hotel aqui eu não paguei, quem pagou foi o pai dela, foi o ex-marido. Honra seja feita, não posso pegar todos os méritos. Eu escolhi os dias e quando eu vi ele já tinha pagado, olha que maravilhoso. Tomara que continue assim".

O ex-BBB e a ex-esposa oficializaram o término em outubro deste ano, após cinco anos de uma relação turbulenta. A filha do casal, Sophia, convive com os dois pais tranquilamente, principalmente em ocasiões especiais como aniversários.