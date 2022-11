Emanuelle Araújo comentou a morte da sobrinha de 8 anos - Reprodução/Instagram

Emanuelle Araújo comentou a morte da sobrinha de 8 anos Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022 18:53

Rio - Emanuelle Araújo usou o Instagram nesta segunda-feira para homenagear a sobrinha Sofia, que faleceu aos 8 anos. A menina foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita grave e chegou a realizar um procedimento cirúrgico em setembro deste ano.

fotogaleria "Amor para todo o sempre. Minha Pequena Flor. Essa dor de rasgar o peito nunca será maior do que meu amor por você. Obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada obrigada. Descanse e Renasça, minha sapeca. Você merece a eternidade de todas as alegrias e doces travessuras dignas do seu espírito. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Toda a minha gratidão à todas as mensagens e carinho que temos recebido. É impressionante como esta energia de amor nos conforta. Nossa Gigante Pequena Flor, está em paz", escreveu Emanuelle.

Em outra postagem, a atriz de 48 anos comentou sobre o impacto da convivência com Sofia. "Em meio a muita dor existe muito, muito mais amor. O suficiente para vir aqui e reverenciar a minha bailarina. Sofia sempre gostou de aplausos e por isso espalho a vocês que essa criança gigante voou para as estrelas entre anjos e muita luz, dando saltos e piruetas dignos da sua liberdade e coragem. Ela sempre sonhou em ser bailarina e desde que eu a presenteei com uma roupa de Ballet ela já se tornou uma. Porque pra Sofia basta sonhar pra ser, deixando de lado qualquer limitação física por sua cardiopatia congênita. Desde que ela nasceu, em 09/04/2014, revolucionou a vida da nossa família. A minha vida. Eu me reconheci nela. E nesse espelho mágico reaprendi a andar e respirar junto com ela. Há oito anos vivo uma alegria esfuziante com a sua presença e personalidade forte e divertida. A troca de amor mais bonita da minha vida. Sofia é evolução. E eu aqui, publicamente, prometo honrá-la até o último momento da minha vida. Peço a quem lê está mensagem um pensamento de luz pra esse grande espírito. E uma salva de palmas pra minha linda bailarina."