Eri Johnson falou sobre a morte de Guilherme de Pádua - Reprodução

Eri Johnson falou sobre a morte de Guilherme de Pádua Reprodução

Publicado 07/11/2022 15:13

Rio - Eri Johnson comentou nesta segunda-feira a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez , em entrevista para a revista Veja. O ator era amigo da atriz e seguiu próximo de sua mãe, a autora Glória Perez após a morte da jovem de 22 anos ocorrida em 1992.

fotogaleria

"De certo forma, isso coloca um ponto final na história. Com todo respeito ao sentimento dos familiares, ele não vai fazer a menor falta aqui. Ainda não falei com Glória, mas com certeza ela tem o mesmo sentimento que o meu, já que é um assunto que sempre compartilhamos", disse.

"Não dá para se desejar mal a ninguém, mas já se foram trinta anos de sofrimento. Que a morte dele acabe com esse sofrimento todo. De uma coisa eu tenho certeza: nunca mais vamos ter que ver e ouvir mentiras saindo daquela boca para justificar a morte da Dani. Isso nunca mais", acrescentou.



Eri Johnson ainda revelou que soube da morte por Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel, com quem está trabalhando. "Saí do palco e o Junno me contou. De imediato, a reação foi: 'É fake?'. Corri para a internet para saber se não era mais uma dessas loucuras que inventam. Não, não era."