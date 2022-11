Lucas Souza, ex-marido de Jojo, fala sobre separação em ’Domingo Espetacular’ - Reprodução do Instagram

Lucas Souza, ex-marido de Jojo, fala sobre separação em ’Domingo Espetacular’Reprodução do Instagram

Publicado 07/11/2022 12:12 | Atualizado 07/11/2022 12:18

Rio - Lucas Souza, o ex-marido de Jojo Todynho, decidiu falar abertamente sobre o fim de seu casamento com a cantora. Durante uma entrevista concedida ao programa "Domingo Espetacular", da Record TV, o militar de 22 anos falou que a exposição foi o principal motivo do desgaste de seu relacionamento com a artista.

fotogaleria

"Já tinha vivido com outras mulheres, mas ela foi minha primeira mulher oficial. Polêmicas constantes e exposição exagerada desgastaram o relacionamento. Eu deveria ter me afastado de redes sociais, de tudo", lamentou Lucas durante a conversa. "Vou continuar apaixonado pelo carisma e pela cantora talentosa que ela é", frisou.

Ao decorrer da conversa, o rapaz admitiu ainda estar abalado com o término, pois segundo ele, foi algo inesperado. "Minhas metas eram ter filhos, fazer viagens juntos. Acho que eu deveria ter pensado mais no que tinha acontecido. Até eu me ligar nisso, postava muita besteira, porque não sabia da repercussão que podia gerar. . Fiquei triste, porque não estava esperando [terminar], estava querendo consertar algumas coisas e mudar", contou.

Recentemente, Lucas acabou se envolvendo em algumas polêmicas ao ser flagrado em um clima de romance com a ex-fazenda Liziane Gutierrez. Durante um podcast, ela chegou a dizer que fez sexo com ele e lhe deu uma nota 7 pelo desempenho. Em suas redes sociais, o militar resolveu rebater as críticas que recebeu e mandou um recado para os seguidores.

"Não fiquem inventando história, eu já expliquei, rolou uma situação decorrente de outra, relacionamento desgastou, Jojo terminou comigo e eu segui minha vida [...] Mas não fica inventando história. Ai, povo chato, povo que fica dando 'hater', quer biscoito, nem conheço esse povo, nem assessor eu tenho, que inferno, que povo maluco, que povo doido... Vocês não sabem o que acontece em um relacionamento a dois. Quando meu relacionamento acabou eu estava solteiro", declarou.