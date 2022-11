Rihanna exibe corpão de lingerie - Reprodução Internet

Rihanna exibe corpão de lingerieReprodução Internet

Publicado 07/11/2022 14:40 | Atualizado 07/11/2022 14:43

Rio - Rihanna abriu o coração e se explicou algumas decisões envolvendo a maternidade. A cantora, de 34 anos, deu à luz a seu primeiro filho em maio, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Entretanto, a artista foi na contramão da realidade das pessoas públicas e não revelou o nome nem fotos do bebê.

fotogaleria

Em entrevista ao "E! News", Rihanna revelou ainda que o seu maternar tem sido uma experiência parecida com a de sua mãe, Monica Braithwaite. "É estranho. Até as coisas que ela faz e eu me irrito, eu acabo fazendo [igual]. Eu faço as mesmas caras. Eu falo as mesmas coisas. Eu nunca tinha reparado que fazia isso até o meu bebê nascer", contou.