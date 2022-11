Simaria defende Claudia Leitte após vaias em Salvador - Reprodução/Instagram

Publicado 07/11/2022

Rio - Simaria usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para defender a amiga Claudia Leitte após a cantora ser recebida com vaias e um coro de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula", durante seu espetáculo em Salvador, na Bahia. No Instagram, a irmã de Simone demonstrou indignação através do comentário em um perfil sobre entretenimento e exigiu respeito para a artista.

"Que vergonha! Respeitem a história da Claudinha! Uma mulher do bem, simples, carinhosa e muito mais…", iniciou nos comentários de um vídeo do momento. "Parem com isso. Lembrem-se que por trás de uma grande artista tem uma história, um coração, uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que vocês", disse.