Casamento de Lexa e MC Guimê chega ao fim - Reprodução Internet

Casamento de Lexa e MC Guimê chega ao fimReprodução Internet

Publicado 07/11/2022 13:47 | Atualizado 07/11/2022 13:49

Rio - Lexa ficou revoltada com um comentário feito por um seguidor em suas redes sociais. A cantora, de 27 anos, foi acusada de ter se aproveitado do ex-marido, MC Guimê, de 29, usando ele para subir na carreira.

fotogaleria

"Só se aproveitou desse menino. Agora que não precisa mais dele mandou embora. Ele deu tudo para ela, sem ele não seria porr* nenhuma", afirmou o internauta. Inconformada, a Lexa rebateu a ofensa com uma publicação no Twitter neste sábado (5).



"Guimê me conheceu pelo meu trabalho e me chamou para um feat. 7 anos não são 7 dias. Eu nunca explorei meu relacionamento, sempre mostrei pouco. Sabe qual foi o dia que o Guimê me bancou? NUNCA! Então guarde sua opinião LIXO para você que pensa isso.", frisou Lexa.



A cantora ainda ressaltou que o comentário em questão era um retrato da desvalorização das mulheres. "Eu queria entender por que nós mulheres sempre somos subestimadas? Por que nós sempre somos exploradoras e culpadas? Ah, vai se lascar", concluiu ela.

1 - Guimê me conheceu pelo meu trabalho e me chamou pra um Feat / 2- 7 anos não são 7 dias / 3 - eu nunca explorei meu relacionamento, sempre mostrei pouco/ 4 - Sabe qual foi o dia que o Guimê me bancou? NUNCA! Então guarde sua opinião LIXO pra vc que pensa isso. pic.twitter.com/O0v5wwv608 — Lexa • MAGNÉTICAH (@LexaOficial) November 5, 2022