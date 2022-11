Jojo Todynho vai passar por cirurgia bariátrica - Divulgação

Publicado 07/11/2022 13:50 | Atualizado 07/11/2022 13:51

Rio - A cantora Jojo Todynho, de 25 anos, postou uma foto em uma clínica de estética nos Stories, do Instagram, e fez uma legenda enigmática. "Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudou e eu estou preparada. Por isso falo com vocês: faça tudo que você quiser, e quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia", escreveu a artista.

De acordo com a revista "Quem", a assessoria da cantora confirmou à publicação que Jojo passará por uma cirurgia bariátrica. A resolução de fazer o procedimento chega após o fim do casamento da artista com o oficial do Exército Lucas Souza . O enlace durou apenas 10 meses.

Esta não é a primeira vez em que Jojo vai se submeter a uma cirurgia para perda de peso. Em março de 2021, Jojo colocou um balão gástrico no estômago. A cantora chegou a perder 25kg com o procedimento, mas retirou o balão em abril do mesmo ano por "desconforto". "Quero agradecer a todos pelo carinho. Fui fazer a retirada do balão, porque ele estava me causando muito desconforto. Fiquei 25 dias com ele, perdi 14 kg. Agora, é tomar vergonha na cara e me cuidar", disse a cantora na ocasião.