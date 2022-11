Com look jeans, Jade Picon desembarca em aeroporto do Rio

Rio - Jade Picon desembarcou na tarde desta segunda-feira no aeroporto Santos Dumont, na Zona Sul do Rio. A jovem de 21 anos segue na cidade para as gravações de "Travessia", sua primeira novela. Na trama escrita por Gloria Perez, a atriz interpreta Chiara.

O que chamou atenção nos registros, além do figurino total jeans, foi a ausência do famoso esparadrapo usado pela influenciadora no umbigo. No tempo em que passou confinada no "BBB 22", Jade Picon explicou o motivo para cobrir a região. "Uso para me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau-olhado, inveja, todo tipo de energia. E eu, quando vou para festa, saio de casa, sempre tampo o umbigo", disse.

Relatar erro