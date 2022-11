Fernanda Paes Leme fala sobre viajar em classe econômica do avião nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Fernanda Paes Leme fala sobre viajar em classe econômica do avião nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 09/11/2022 08:56 | Atualizado 09/11/2022 08:57

Rio - Fernanda Paes Leme usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para dividir com os seguidores o seu lado "gente como a gente". No Instagram, a atriz publicou uma foto em que aparece sentada na classe econômica do avião e admitiu que se recusa a pagar um preço muito alto por uma passagem na executiva.

fotogaleria

"E vocês achando que artista só viaja de executiva, né?", brincou a artista. "Ai, ai, passagem muito cara, me recuso a pagar preço abusivo em executiva. Quando dá para planejar a viagem e comprar com antecedência eu invisto, é super confortável. Mas nem sempre rola, e tudo certo! Vou aproveitar que não durmo há dias para tentar descansar no voo", explicou ela, que está viajando pela Europa.

Nos stories anteriores, Fernanda falou sobre um "perrengue chique" que enfrentou em Portugal. "Estava uma chuva, caiu uma chuva em Lisboa [...] encostei o carro e chorei. Tudo alagado", contou a atriz, que logo em seguida tranquilizou os fãs. "Estou aqui [em um hotel] jantando sozinha, fui na farmácia aqui do lado para comprar acetona para tirar isso aqui [o esmalte], que está grave", disse, divertida.