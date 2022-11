Arlindo Cruz faz tratamento a base de óleo de cannabis - Reprodução Internet

Publicado 09/11/2022 08:17 | Atualizado 09/11/2022 08:17

Rio - O sambista Arlindo Cruz, de 64 anos, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, está fazendo um tratamento a base de óleo de cannabis. A notícia foi compartilhada no perfil de Arlindo no Instagram, nesta terça-feira.

"Esse é o resultado do novo tratamento do Arlindão. Tratamento à base de óleo de cannabis que já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos", escreveu a equipe do cantor.

"Nosso agradecimento especial à @rubenecampos, @dra_luciacarraro (não conseguimos marcar) e @pablo.onelabcbd que estão acompanhando Arlindo nessa nova etapa. Além de toda equipe de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que cuidam diariamente com todo amor e carinho. Essa vitória é nossa", dizia a mensagem.

A cannabis é um gênero de plantas originário da Ásia, que pode ser usado para fins medicinais, e que tem em sua família espécies como a maconha e o cânhamo. Pelo fato de a maconha ser considerada uma droga ilícita, o seu uso - mesmo para fins medicinais - tem causado polêmica entre algumas pessoas.

No entanto, pacientes em tratamento com a cannabis relatam constantemente melhora dos sintomas. Quem também faz um tratamento com canabidiol, que é um medicamento derivado da cannabis, é a atriz Claudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e ficou internado por um ano e três meses. Desde então, o sambista se recupera em casa.