Rio - A gravadora Biscoito Fino anunciou que está assumindo o controle das redes sociais de Gal Costa, nesta sexta-feira, dia em que se completam 100 dias desde a morte da cantora. De acordo com o anúncio, o perfil de Instagram deixado pela artista será transformado em uma espécie de museu virtual em homenagem a uma das maiores vozes da música brasileira.

"100 dias sem Gal. A partir de hoje, este espaço será dedicado à celebração da vida e da obra da nossa grande e inesquecível artista", declarou a equipe que estará à frente do memorial. Nos comentários, fãs comemoraram a novidade: "Alegrou o meu dia!", afirmou uma página dedicada à cantora. "Ela merece isso, respeito a sua história, legado e memória", disse outra internauta.

A atitude vem semanas depois de Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, usar o perfil oficial da cantora para publicar uma foto em que posa ao lado de um cachorro. A postagem dividiu opiniões entre os fãs da artista, que morreu aos 77 anos, em novembro do ano passado, em São Paulo. "Um desrespeito com os fãs que pensam e sentem a falta de Gal o tempo todo", criticou uma pessoa. Por outro lado, teve quem defendesse: "Nitidamente ela postou na conta errada, quem tem mais de um Instagram logado no celular sabe que isso é comum. Mais amor, por favor!", pediu outro usuário.

