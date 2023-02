Carro de Péricles é encontrado pela Polícia de São Paulo - Polícia Militar / Divulgação

Carro de Péricles é encontrado pela Polícia de São PauloPolícia Militar / Divulgação

Publicado 17/02/2023 16:19

Rio - O carro de luxo do cantor Péricles, de 53 anos, foi encontrado desmontado na Zona Leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira . A polícia militar localizou o veículo na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas, depois de receber uma denúncia. O carro, uma uma Land Rover Discovery Cinza, avaliada em cerca de R$300 mil, estava praticamente sem peças.

fotogaleria

Após o vídeo ser compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais, a assessoria do artista confirmou que era ele nas imagens e contou que apesar do susto, ninguém se feriu. A equipe ainda alegou que não divulgaria o local exato do crime por questões de segurança. "O assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", disse.