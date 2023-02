Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam beijos em show no Rio

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, prestigiou o show do namorado, o cantor Diogo Nogueira, de 41, no baile do Clube do Samba, no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio, noite desta quinta-feira. A atriz começou conferindo a apresentação da plateia, mas não resistiu e subiu ao palco.

Na ocasião, o casal trocou muitos olhares e beijos. Rainha de bateria da Grande Rio, que desfila neste domingo, na Marquês de Sapucaí, a artista também deu um show de samba no pé. Com um vestido curtinho de franjas, que deixava seu corpão em evidência, ela atraiu todos os olhares.

No show, Diogo Nogueira também recebeu a cantora Maria Rita, que é madrinha do bloco Cordão do Bola Preta, que anima os foliões neste sábado, no Centro do Rio.

