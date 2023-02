Anitta abre temporada oficial de Carnaval com bloco em Salvador - Divulgação/Julia Bandeira

Publicado 17/02/2023 21:33

Rio - Anitta inaugurou sua temporada oficial de Carnaval, nesta sexta-feira, com o bloco em Salvador, na Bahia. A cantora de 29 anos subiu no trio elétrico com um look metalizado, inspirado em Joana D'Arc, guerreira do século 15 que liderou as tropas francesas na Guerra dos Cem Anos e se tornou ícone da força feminina.

"Cheguei, Salvador! E tô pronta pra me jogar nesse trio. Amo o público do Carnaval baiano, que entra na festa comigo e entrega muito sempre. Vai ser bafo, tô animada!", declarou a Poderosa, que ainda recebe Zaac, MC Danny, Oh Polêmico e Treyce no primeiro dia da festa que desembarca no Rio no dia 25.