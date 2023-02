Thiago Rodrigues contou detalhes do dia em que beijou Juliette, antes da cantora entrar no 'BBB 21' - Reprodução Internet

Thiago Rodrigues contou detalhes do dia em que beijou Juliette, antes da cantora entrar no 'BBB 21'Reprodução Internet

Publicado 17/02/2023 17:27

Rio - Thiago Rodrigues revelou detalhes do beijo que trocou com Juliette Freire, antes da cantora ficar famosa ao vencer o "BBB 21". Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o ator contou ter encontrado a então advogada em Carnaval de rua e relatou a situação em que os dois ficaram.

"A gente deu um beijo num bloco de carnaval, mas eu não sabia que ela era a Juliette. Ela falou isso dentro do programa, mas eu não lembrava exatamente. Eu lembro da situação. Eu estava na rua, ela estava num carro de aplicativo com as amigas, deu um tchau de longe, e eu fui, entrei pela janela e dei um beijo", relembrou Thiago, durante o bate-papo com os humoristas Sérgio Mallandro e Renato Rabel.

Depois, o artista ainda falou sobre a reação inusitada que sua mãe teve ao descobrir o affair, quando Juliette citou Thiago em conversa com os participantes do "BBB 21". "A gente se falou uma vez pelo Instagram. Admiro ela, tenho o maior respeito. Minha mãe é viciada em BBB. Quando saiu essa notícia, minha mãe enlouqueceu. Ela é a primeira fã dela. Ela disse: 'Meu filho, você tem que namorar a Juliette'", contou ele, que descartou o romance por estar comprometido na época.