Jojo Todynho entra com processo contra a mãe biológicaReprodução do Instagram

Publicado 17/02/2023 10:57

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, contou através do Instagram Stories, na madrugada desta sexta-feira, que pediu a exclusão do nome da mãe biológica de sua certidão de nascimento na Justiça. A cantora justificou que foi criada por sua avó, de quem recebeu amor e carinho. Ela também deixou claro que a relação com a mãe biológica não lhe faz falta.



"Outra coisa que queria deixar aqui é que, daqui a pouco vai sair aí na mídia, é que eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por que? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", começou.

"Não fico fazendo exposição aqui da minha avó, tanto é que já pedi: as pessoas ficam indo na porta da minha avó e eu pedi, pelo amor de Deus, tenho minha vida, a minha avó a dela, ela já é uma senhora, então evita. Coloquei câmera na casa da minha avó, vocês sabem que ela é tudo pra mim. Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não posso deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a Justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só pra deixar esclarecido", continuou.

Jojo continuou: "Vai ser tudo resolvido sem pena e sem dó, porque na minha vez ninguém teve pena e dó de mim. Na hora que as pessoas querem me caluniar, me difamar, elas não pensam e agora segura o rojão. Tudo que falei pra vocês está tudo provado e nas mãos da Justiça... Na vida estamos sujeitos a erros, a passar por diversas situações, mas com verdade e dignidade eu sigo com a cabeça erguida, sem temer. O ônus da acusação é de quem está acusando".

Na sequência, a cantora contou uma novidade para os fãs: vai cursar a faculdade de Direito. "Na terceira semana de março já começo a cursar direito, estou muito feliz.. A Jojo Todynho daqui a pouco, ela não ai desaparecer nunca, mas a Dra Jordana Gleice está chegando. Vou me dedicar, vou me formar, um abrir um escritório f*da e quem sabe me tornar juíza, desembargadora... cada vez mais a vontade de estudar fica aguçada".