Cantor Péricles é assaltado em São Paulo e tem carro levado por bandidoReprodução / Twitter

Publicado 17/02/2023 09:28 | Atualizado 17/02/2023 10:36

Rio - O cantor Péricles, de 53 anos, foi vítima de um assalto, na noite de quinta-feira, em Santo André, na Grande São Paulo. O artista estava acompanhado pela mulher, Lidiane Faria, e a filha mais nova, Maria Helena, de 3 anos, quando teve seu carro roubado. As imagens do crime, feitas por câmeras de segurança, viralizaram na web.

Após o vídeo ser compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais, a assessoria do artista confirmou que era ele nas imagens e contou que apesar do susto, ninguém se feriu. A equipe ainda alegou que não divulgaria o local exato do crime por questões de segurança. "O assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem", disse.

No registro, Péricles abre a porta do carona enquanto Lidiane sai do carro segurando a filha do casal pela mão. Neste momento, um homem encapuzado aborda o artista, que levanta as mãos, e não reage enquanto tem sua bolsa roubada. O criminoso, então, entra no carro e pouco tempo depois, leva o veículo — um Land Rover Discovery cinza, avaliado em cerca de R$ 300 mil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, "um casal, de 53 e 43 anos, foi vítima de um roubo, às 20h30 de quinta-feira (16). As vítimas compareceram à delegacia informando que saíam da casa de um familiar, quando foram surpreendidos por pelo menos dois homens, um deles armado, que anunciaram o assalto. O homem armado subtraiu os pertences e fugiu no carro das vítimas. Já o segundo autor permaneceu dentro de um veículo Fiat/Uno dando cobertura. O caso foi registrado pelo 2º DP de Santo André e é investigado".