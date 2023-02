Manoel Vicente criticou a desistência de Bruno Gaga do 'BBB 23' - Reprodução/Instagram/Globoplay

Publicado 17/02/2023 22:51

Rio - Conhecido por participar da Casa de Vidro do "BBB 23", Manoel Vicente causou polêmica, nesta sexta-feira, ao dar sua opinião sobre a desistência de Bruno Gaga do reality show da TV Globo. Em postagem no Twitter, o psiquiatra criticou a atitude do atendente de farmácia, poucos dias depois do ex-brother retornar de um paredão contra MC Guimê, Amanda e Paula, que levou a pior na berlinda.

"Tiraram a Paula pra isso?", questionou Manoel, o que desagradou alguns internautas. Com a repercussão negativa, o ex-participante da Casa de Vidro voltou à rede social para se defender: "Como pessoa, tenho empatia por quem está em descontroles de raiva, de medo/ansiedade, de tristeza ou qualquer outra emoção. Eu não me simpatizo por quem se descontrola no consumo de álcool e não tenta reparar o que fez, e ainda repete o ato", disse ele, em referência ao comportamento problemático de Bruno nas festas do reality.

Em seguida, ele ainda enfatizou que Bruno deveria ter sido eliminado do programa na última terça-feira: "Era um competidor que não entregava muito, estava passando dos limites em toda festa e repetia o ato e se sentindo mal e cogitando desistência. É sobre isso que me manifesto", afirmou Manoel, que finalizou: "Espero que ele brilhe aqui fora e seja muito feliz, por que lá não estava legal".

