Motorista de kombi bate em carro de Celso Russomanno - Reprodução / Twitter

Motorista de kombi bate em carro de Celso RussomannoReprodução / Twitter

Publicado 17/02/2023 13:19 | Atualizado 17/02/2023 13:21

Rio - Um acidente envolvendo o carro do deputado federal e jornalista Celso Russomanno e uma kombi branca chamou atenção, na tarde de quinta-feira, no Centro de São Paulo. Vídeos compartilhados pelas testemunhas nas redes sociais mostram o momento em que o carro do político é atingido por outro veículo. Na ocasião, Russomanno ainda acabou discutindo com o motorista.

fotogaleria

O episódio, que ocorreu na Rua Vitória, em frente a uma das entradas da Galeria São Paulo, no bairro Santa Ifigênia, arrancou risos e gritarias dos que gravaram a ocorrência. No registro, é possível ver que instantes após a batida, o condutor da kombi entrou em desespero e colocou as mãos na cabeça ao perceber que havia danificado o carro de Russomanno. O político, por sua vez, desceu do veículo visivelmente irritado e discutiu com o motorista.

Não houve registro de feridos no episódio e os envolvidos também não fizeram a abertura de um boletim de ocorrência na Polícia civil.

Veja o vídeo