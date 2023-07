Aline Campos se assusta ao escutar barulhos em casa - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2023 08:37 | Atualizado 04/07/2023 08:44

Rio - Aline Campos, de 35 anos, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para compartilhar detalhes da pré-estreia de seu novo filme, "Um Dia Cinco Estrelas", que acontecerá em São Paulo, mas acabou levando um baita susto. Durante uma interação com fãs através do Instagram, a atriz contou que começaria a fazer as malas para viajar, quando começou a ouvir uma série de barulhos pela casa.

"Vocês estão ouvindo?! Não sei mais o que eu faço. Acho que é uma família de gambá", iniciou ela nos stories. "Dá muito medo, porque faz muito barulho, não sei de onde vem o barulho e é sempre à noite. Eles são festeiros. Se alguém tiver dica de como induzir a ida família de gambás, sem violência, eu aceito. Estou sem saber o que fazer. Começou ontem", explicou.

Na sequência, a artista confessou que ficou ainda mais assustada por estar sozinha em casa. "Eles ainda não estão muito adaptados. Estou muito assustada. Eu estou sozinha. Meus gatos estão quietinhos dormindo. Os outros estão no gatil. Sério, estou com medo de eles furarem o teto e caírem aqui dentro! Eu acho que morro do coração. Fico frouxa rapidinho", lamentou.

Por fim, Aline chegou a gritar para que os animais saíssem e admitiu que não tem certeza se são gambás ou macacos. "Amanhã vou ligar para os bombeiros. Eles devem me ajudar, né?", completou ela.