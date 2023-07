Letícia Sabatella aparece sem maquiagem e conquista elogios dos fãs na web - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2023 10:29 | Atualizado 04/07/2023 10:30

Rio - Letícia Sabatella, de 52 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar com os seguidores alguns registros em que exibe sua beleza natural. No Instagram, a atriz apareceu sem maquiagem sob a luz do sol, vestindo roupas de frio, e conquistou inúmeros elogios dos fãs.

"Uma das mais belas mulheres do Brasil", enalteceu uma seguidora. "Linda!", declarou outra. "Minha musa!", disse um usuário. "Um sorriso contido, delicado, autêntico e sereno", observou outro. "Iluminada!", afirmou um internauta. "Muito, muito linda!", escreveu um fã, em inglês. "Belíssima", completou outro.

Atualmente, Letícia Sabatella namora com o ator Daniel Dantas, de 69, com quem está junto desde 2019. A atriz é mãe de Clara, de 30 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Ângelo Antônio, entre os anos de 1991 e 2003.